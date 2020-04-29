Столичные хирурги провели пересадку печени женщине с зеркальным расположением органов

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В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского провели сложнейшую трансплантацию печени пациентке с зеркальным расположением органов, сообщает Агентство "Москва".

Такая патология, как зеркальное расположение органов, встречается крайне редко – всего у 0,005% людей в мире. Во многих как зарубежных, так и российских центрах трансплантация в этих условиях считается абсолютным противопоказанием. В мире к 2014 году было выполнено всего пять таких операций.

По данным медиков, на фоне тяжелого заболевания у девушки начала отказывать печень. Ей потребовалась срочная пересадка. В НИИ Склифосовского операцию провели. Девушка чувствует себя хорошо. Через девять дней после пересадки ее выписали из стационара. Она возвращается к прежней жизни.

Ранее хирурги городской клинической больницы имени Иноземцева удалили шестисантиметровую опухоль мозга 53-летнему мужчине. Операция проводилась с помощью высокотехнологичного оборудования.