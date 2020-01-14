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Общество

09:27

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик

медицина общество

Фото: depositphotos/Cancerus

Врачи детской больницы скорой помощи в Томске спасли трехлетнего ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик, сообщает РИА Новости. Хирурги извлекли посторонние предметы с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита.

Отмечается, что родители вовремя обратились к врачам, заметив у ребенка боли в животе. Благодаря этому удалось избежать возможных тяжелых последствий.

По словам медиков, один шарик уже проник в кишечник и в течение нескольких часов он бы соединился с магнитными шарами, которые находились в желудке. Это могло стать причиной возникновения перитонита, требующего сложного хирургического вмешательства.

Главврач БСМП № 2 Андрей Караваев рассказал, что за последние четыре года таких случаев в больнице было более десяти.

"Это тяжелейшие операции. Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Спасет только операция. Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями", – пояснил он.

Кроме того, врач предложил запретить продажу современных неодимовых магнитных игрушек. Такие игрушки обычно состоят из 100–200 мелких магнитных шариков, имеющих очень мощное магнитное поле.

Ранее московские врачи пересадили женщине ее собственную почку. Такую операцию пришлось делать из-за аномального сужения мочеточника пациентки.

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