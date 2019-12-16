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Общество

05:22

Врач рассказала о моде на "гламурные" роды в России

общество

Фото: depositphotos/AndreyBezuglov

Врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая рассказала о росте популярности "гламурных" родов.

По ее словам, такая мода приходит с Запада, "где акушерство уже давно стало одним из вариантов коммерческой истории".

Так, во время процедуры кесарева сечения мать может "самостоятельно достать ребенка из живота, чтобы твои руки были первыми, которые возьмут малыша".

"На женщину надеваются перчатки и дальше она сама руками достает ребенка из живота и прикладывает себе к груди", – сказала Буцкая в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом термин "гламурное кесарево" прижился как раз из-за использования перчаток, отметила врач.

Ранее сообщалось, что "гламурный" кемпинг (глэмпинг) на 25 номеров с расширением до 50 планируют разместить в национальном парке "Лосиный остров".

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