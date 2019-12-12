Врачи пришили мужчине указательный палец ноги вместо большого пальца руки

Фото: facebook.com/aiden.adkins

Американские врачи пришили пациенту указательный палец ноги на место большого пальца руки. Об уникальной операции рассказал телеканал Fox News.

В апреле житель штата Мичиган вырезал своей девушке подарок из дерева. Он настолько увлекся работой, что не заметил, как отсек себе большой палец на левой руке. Найти палец не смогли ни сам пострадавший, ни его семья.

В августе врачи удалили у американца указательный палец на левой ноге и пришили его вместо потерянного большого пальца. Операция завершилась успешно, но мужчине потребовались долгие месяцы гимнастики, чтобы палец восстановил свою двигательную способность. В настоящее время мужчина уже может им двигать.

Ранее врачи в Северной Ирландии пришили 15-летнему мальчику правую ногу задом наперед. Такая операция позволит подростку пользоваться голеностопным суставом вместо коленного и легче носить протез. Он сможет ходить на протезе и даже бегать.

