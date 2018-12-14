Московские врачи спасли почку ребенку по впервые примененной в стране методике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врачи Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) восстановили пятилетнему ребенку поврежденный мочеточник, сделав его из аппендикса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.

Операцию провели лапараскопическим методом, то есть без разрезов. Это позволило минимизировать травматичность вмешательства для пациента. Это первая подобная операция в России.

Мальчик поступил в клинику в результате дорожной травмы. Ребенку диагностировали отрыв мочеточника от лоханки правой почки. Такая травма могла повлечь за собой удаление всего органа.

Врачам удалось сшить мочеточник с лоханкой. Для этого пришлось еще больше сократить мочеточник, так как часть тканей была ушиблена в результате травмы.

В итоге дефект увеличился и составил уже около пяти сантиметров. Здесь и пригодился аппендикс, длина которого была аналогичной длине дефекта.

Врачи с одного края сшили аппендикс с мочеточником, а другой край пришили к лоханке почки. Внутрь был установлен стент. Трубку для выведения мочи уберут через полтора-два месяца.

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