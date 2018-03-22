Потерявшая кисти рук Маргарита Грачева вернулась из Германии с двумя протезами

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Маргарита Грачева, лишившаяся кистей рук по вине ревнивого мужа, вернулась в Россию из Германии. Там молодой женщине делали протезы.

Инцидент произошел в Серпухове в декабре 2017 года. Муж Маргариты, не простив поданного заявления на развод, отрубил ей обе кисти руки. Врачам удалось пришить только левую руку, которой пострадавшая учится пользоваться заново. Чувствительность восстанавливается, но нервная сеть разовьется полностью не раньше мая-июня.

Протез для правой руки Грачевой сделали в Германии, деньги на новую руку семье помогли собрать. Клиника, где женщина проходила лечение, находится в немецком городе Дудерштадт. Примерки проводили каждый день, специалисты также помогали женщине разрабатывать левую руку, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказала мама Грачевой Инна Шейкина, выбор был сделан между тремя протезами. Врачи посоветовали брать и использовать два. Один из них, под названием "Бионика" нужен для тонкой работы, например, за компьютером. Другой – более простой и функциональный, с двумя рабочими пальцами – большим и указательным – нужен для домашних забот и общения с детьми. Он крепче первого и более устойчив к повреждениям.

"Огромное спасибо всем, кто помог мне приспособиться к новой жизни! Хотя, это только начало пути, к протезам нужно привыкнуть и научиться ими управлять", – написала сама Грачева в социальных сетях после возвращения домой.

Теперь женщине предстоит отправиться в Санкт-Петербург, чтобы продолжить восстановление спасенной левой руки.

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