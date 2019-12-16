В Москве врачи пересадили женщине ее собственную почку

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Столичные врачи провели операцию по пересадке собственной почки пациентки из-за аномального сужения мочеточника. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского департамента здравоохранения.

"У 58-летней женщины, ведущей весьма активный образ жизни, более года назад возникли серьезные проблемы с почками, развилась мочекаменная болезнь. В 2018 году врачи провели стентирование мочеточников, а когда это не помогло, установили нефростомические дренажи (специальные трубки), чтобы обеспечить отток мочи от обеих почек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такой катетер может значительно снизить качество жизни, а потому необходимо было через некоторое время их удалить, однако медики обнаружили, что левый мочеточник пациентки перестал выполнять свою функцию.

В связи с этим было принято решение о проведении сложной операции – аутотрансплантации. Женщине удалили почку с обычного места и пересадили орган в левую подвздошную ямку, кроме того, был сделан новый мочеточник из тканей мочевого пузыря.

Спустя несколько дней женщину выписали. Врачам удалось сохранить как функцию левой почки, так и повысить качество жизни пациентки.

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