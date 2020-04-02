Столичные врачи удалили мужчине шестисантиметровую опухоль мозга

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Хирурги городской клинической больницы имени Иноземцева удалили шестисантиметровую опухоль мозга пациенту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.
В больницу в состоянии судорожного припадка поступил 53-летний мужчина. Ему незамедлительно провели исследование на компьютерном и магнитно-резонансном томографе, в результате которого было обнаружено новообразование размером 6х4 сантиметра в районе заднечерепной ямки.
В пресс-службе добавили, что после обследования врачи приняли решение об удалении опухоли. Операция проводилась с помощью высокотехнологичного оборудования, которое позволило медикам аккуратно удалить новообразование с минимальным вредом для пациента.
"После операции в состоянии пациента наступило значительное улучшение, и он был выписан домой под наблюдение врачей по месту жительства", – подытожили в Депздраве.
Ранее врачи Морозовской детской городской клинической больницы в столице вылечили новорожденного, у которого образовалась мембрана в пищеводе. Для лечения данной патологии потребовалась полуторачасовая операция с установкой зонда для кормления в тощую кишку.
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