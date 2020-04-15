В Москве прооперировали полугодовалую девочку, у которой череп рос в одну сторону

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Хирурги Морозовской детской больницы прооперировали шестимесячную девочку с деформацией головы, у которой череп рос только в одну сторону, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Депздрава Москвы.
В возрасте четырех месяцев по результатам КТ- и МРТ-исследований девочке поставили диагноз "синостоз коронарного и лямбдовидного швов справа".
Швы черепа девочки с одной стороны преждевременно закрылись, и голова росла только влево с наклоном в 45 градусов.
Болезнь грозила ребенку ишемией головного мозга, нарушением ликвородинамики, глазодвигательными нарушениями и даже эпилептическими очагами. Патология закладывается внутриутробно и лечится только хирургическим путем.
Чтобы исправить патологию, врачи применили на практике сразу несколько методов. Первые сутки девочка провела под наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии.
Затем ребенка перевели в отделение челюстно-лицевой хирургии. Через неделю девочке сняли швы и выписали домой.
Ранее хирурги городской клинической больницы имени Иноземцева удалили шестисантиметровую опухоль мозга 53-летнему мужчине. Операция проводилась с помощью высокотехнологичного оборудования.
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