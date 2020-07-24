Врачи онкоцентра имени Блохина реконструировали пациенту пищевод

17:53
Фото: Агентство "Москва"
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина полностью реконструировали пищевод пожилому пациенту, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Данная операция не имела аналогов в мировой практике. Процесс лечения пациента состоял из двух этапов. В первую очередь необходимо было вывести пищевод из строя. Для этого он был отправлен в область шеи в виде стомы. Кроме того, была "заглушена" нижняя часть пищевода. Данные процедуры были сделаны, чтобы инфекции и содержимое желудка не попадали в плевральную полость.
В течение двух месяцев пациент не испытывал дискомфорта, после чего врачи приступили ко второму этапу.
"Стому-отверстие в области шеи зашили, верхнюю часть пищевода вернули на место, трубку из желудка удалили и отверстие зашили, из фрагмента желудка сформировали "новый пищевод", соединили "новый пищевод" с желудком и родным верхним фрагментом пищевода", – рассказали в медучреждении.
После операции у красноярских хирургов по поводу рака правого легкого третьей стадии у 63-летнего местного жителя возник гигантский свищ в пищеводе размером 8 сантиметров. Процесс сопровождался воспалительным процессом, и в связи с этим саму опухоль нельзя было удалить. Кроме того, мужчина не мог питаться естественным путем, поскольку пишу попадала в плевральную область, где располагаются легкие.
"В желудок провели дренаж-трубку, через которую шприцем вводилась питательная жидкость. Мужчина был обречен на тяжелую инвалидность", – сообщили в пресс-службе центра имени Блохина.
Однако этого удалось избежать благодаря проделанной операции. В настоящий момент пациент восстанавливается. Ему необходимо будет пройти реабилитационные мероприятия.
Ранее врачи больницы имени Боткина вытащили зубную щетку из пищевода 22-летней девушки. Ей она пыталась протолкнуть кусок колбасы, который застрял у нее в горле.
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