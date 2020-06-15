Столичные врачи достали зубную щетку из пищевода девушки, которой она проталкивала колбасу

15 июня, 20:31
Фото: Агентство "Москва"
Врачи больницы имени Боткина вытащили зубную щетку из пищевода 22-летней девушки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения.
В ведомстве сообщили, что она пыталась этим предметом протолкнуть кусок колбасы, который застрял у нее в горле. Однако в ходе попытки она вдохнула и вместе с едой проглотила зубную щетку.
"По словам разговаривавших с ней врачей в приемном отделении, пациентка сразу выскочила из ванной и позвала на помощь. Родители вызвали скорую помощь, и так девушка оказалась в больнице", – отмечается в сообщении.
После консилиума врачами было принято решение отправить ее в отделение эндоскопии с целью извлечения зубной щетки. На проведение операции специалистам потребовался час.
"По словам врача-эндоскописта Залины Хугаевой, они сделали петлю и эндоскопом аккуратно вытащили инородный предмет. Молодая пациентка процедуру спасения перенесла довольно терпеливо – слушала специалистов и выполняла все рекомендации докторов", – сообщили в Депздраве.
В настоящий момент девушку отправили домой. Впоследствии ей необходимо будет отправиться к хирургу для дополнительных наблюдений.
Ранее хирурги ГКБ № 9 имени Сперанского удалили арахис из бронха двухлетней пациентки. Отмечается, что девочку доставили с высокой температурой и кашлем, а за время болезни арахис разбух, что спровоцировало увеличение легкого. С помощью бронхоскопии дефект был исправлен.
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