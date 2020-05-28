В Москве вылечили ребенка, перепутавшего гранулы для прочистки труб с конфетами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врачи детской больницы № 9 имени Сперанского вылечили трехлетнего мальчика, который перепутал гранулы для прочистки труб с конфетами и получил ожог слизистой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент здравоохранения.
Как отмечается, мать мальчика оказала ему первую помощь до приезда в больницу. Женщина рассказала, что обнаружила сына в ванной комнате на полу. В руках он держал пакетик с мелкими цветными шариками, несколько из которых успел проглотить, говорится в сообщении.
"Мать правильно оказала первую помощь: промыла рот ребенка водой, вызвала у него рвоту. В клинике при осмотре у маленького пациента выявили сильный отек языка, твердого неба, миндалин, язычка. Из-за боли и серьезного воспаления мальчик отказывался от еды и питья", – сообщили в пресс-службе.
Врачи назначили ребенку обезболивающее, антибиотики и лекарства, уменьшающие отек, также мальчику промыли слизистую.
"На третьи сутки к пациенту вернулся аппетит. После полного восстановления малыша выписали домой", – добавили в пресс-службе.
Как отметила детский хирург высшей квалификационной категории ожогового центра больницы Гаяне Мирзоян, в таких случаях нужно как можно скорее обратиться к врачу, но и дома лучше оказать первую помощь.
Ранее сообщалось, что врачи детской больницы скорой помощи в Томске спасли трехлетнего ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик. Хирурги извлекли посторонние предметы с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита. Отмечается, что родители вовремя обратились к врачам, заметив у ребенка боли в животе. Благодаря этому удалось избежать возможных тяжелых последствий.
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