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Происшествия

17:13

Врачи в Москве удалили из бронха ребенка арахис

происшествия медицина

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Врачи детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского удалили из бронха двухлетней пациентки арахис. В дыхательной системе ребенка он пробыл месяц, как передает Агентство "Москва".

"Двухлетнюю девочку с высокой температурой и кашлем госпитализировали в детскую больницу имени Сперанского. Под маской бронхита скрывалось инородное тело в левом легком, откуда его успешно извлекли хирурги клиники", – рассказали в пресс-службе Депздрава.

В ведомстве уточнили, что за месяц арахис разбух, что спровоцировало увеличение легкого. Исправить дефект удалось с помощью бронхоскопии. Ожидается, что через две недели после выписки пациентку осмотрят повторно.

Ранее врачи детской больницы № 9 имени Сперанского вылечили трехлетнего мальчика, который перепутал гранулы для прочистки труб с конфетами. Из-за этого ребенок получил ожог слизистой. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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