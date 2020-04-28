Паук сплел паутину в ухе пожилой женщины

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В китайском городе Мяньян одна из пациенток пожаловалась на боль в ухе. Врачи обнаружили, что в ухе пожилой женщины поселился паук, передает Unilad.

По словам специалистов, насекомое жило там около недели. В скором времени медики достали паука. Пенсионерка объяснила, что до этого слышала звон, испытывала зуд.

При осмотре оториноларинголог Лю Цзюнь заметил в ее ушном проходе паука, который сплел паутину. Медицинский специалист остановил насекомое ушными каплями и извлек при помощи микропинцета.

При этом ухо женщины не пострадало. Она допустила, что паук мог забраться в ухо, когда трудилась на винограднике неделей ранее.

Недавно насекомое прервало эфир троицкого телеканала.

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