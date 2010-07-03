Ученые нашли в плаценте сажу из загрязненного воздуха

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Бельгийские ученые нашли в плаценте женщин сажу из загрязненного воздуха, которым они дышали в процессе беременности, пишет ТАСС.

В исследовали участвовали 28 женщин. За 23 из них начали следить на поздних сроках беременности, анализы плаценты взяли уже после родов. Еще пять образцов забрали у женщин, родивших раньше срока.

Во всех изученных случаях сажа преодолела гематоплацентарный барьер, то есть ее частицы контактировали непосредственно с плодом. Количество вещества зависело от того, насколько загрязнен был воздух в местах, где женщины жили.

Отмечается, что вопрос о том, как именно сажа влияет на развитие и здоровье младенцев, все еще не решен, для этого понадобятся дополнительные исследования.

Ранее китайские ученые назвали фрукт, способствующий омоложению организма, – это плод архата. Он представляет собой многолетнюю травянистую лиану, которая растет в Южном Китае и Северном Таиланде. Экстракт его плодов почти в 300 раз слаще сахара. В Китае архат используют в качестве натурального низкокалорийного подсластителя.