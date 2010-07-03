Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:30

Назван лучший фрукт для омоложения организма

наука

17:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: wikipedia.org/KasugaHuang

Употребление в пищу плодов архата замедляет старение организма. К такому выводу пришли ученые из Китая, сообщает "Мир 24".

Архат представляет собой многолетнюю травянистую лиану, которая растет в Южном Китае и Северном Таиланде. Растение ценится за плоды, экстракт которых почти в 300 раз слаще сахара. В Китае архат используют в качестве натурального низкокалорийного подсластителя.

В ходе опытов с мышами выяснилось, что потребление архата в течение десяти месяцев замедлило процесс их старения. Исследователи связывают это с тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге – предшественников клеток крови.

Ученые полагают, что употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток.

Ранее главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала самые полезные ягоды. В тройку вошли черника, вишня и арбуз. Они богаты витаминами и минеральными веществами.

Читайте также

наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика