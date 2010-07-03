Назван лучший фрукт для омоложения организма

Употребление в пищу плодов архата замедляет старение организма. К такому выводу пришли ученые из Китая, сообщает "Мир 24".
Архат представляет собой многолетнюю травянистую лиану, которая растет в Южном Китае и Северном Таиланде. Растение ценится за плоды, экстракт которых почти в 300 раз слаще сахара. В Китае архат используют в качестве натурального низкокалорийного подсластителя.
В ходе опытов с мышами выяснилось, что потребление архата в течение десяти месяцев замедлило процесс их старения. Исследователи связывают это с тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге – предшественников клеток крови.
Ученые полагают, что употребление в пищу плодов архата может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток.
Ранее главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала самые полезные ягоды. В тройку вошли черника, вишня и арбуз. Они богаты витаминами и минеральными веществами.
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