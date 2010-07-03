Диетолог назвала главный принцип успешной российской диеты

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Слова телеведущей Елены Малышевой о максимальной пользе и эффективности средиземноморской диеты прокомментировала ИА "НСН" диетолог Маргарита Королева.

Она посоветовала руководствоваться не самой средиземноморской диетой, а теми принципами питания, которые в ней заложены. В частности, по мнению эксперта, лучше всего выбирать сезонные региональные продукты, избегая экзотических кулинарных изысков, которые могут вызвать расстройство желудка.

"То, что ели несколько поколений наших предков, абсолютно тропно для нас и биоусвояемо. Источники белка для нас – мясо, птица в сочетании с сезонными региональными овощами", – отметила специалист. Если добавить к этому "умеренное количество фруктов", такая диета поможет поддержать здоровье организма, считает Королева.

Диетолог также пояснила, чем опасна нетипичная для конкретной страны еда. "Эволюция пищеварительной системы и реорганизация под новый тип питания и новые продукты происходят очень медленно", а ведь сейчас в рационе появляется много новых продуктов, напомнила она. "Молодежь перешла на фастфуд, который абсолютно непривычен для нас. Все это чревато не только набором веса, но и формированием аутоимунных болезней", – предостерегла эксперт.

Королева поддержала мнение Малышевой о сбалансированности средиземноморской диеты, добавив при этом, что такой рацион питания больше всего подходит именно жителям Средиземноморья. "В совокупности средиземноморская диета – это достаточное количество овощей, свежей зелени, нежирные виды рыбы и птицы, достаточное количество мяса, а также умеренное количество красного вина", – рассказала диетолог.

Ранее эксперты составили антирейтинг блюд для завтрака. В список вошли соки, выпечка и сыры, употребление которых рекомендовали если не исключить, то хотя бы ограничить. Для быстрого завтрака диетологи посоветовали йогурты на растительной, например овсяной, основе, которые содержат полезную разновидность клетчатки – бета-глюканы. Они позволяют дольше чувствовать насыщение по сравнению с обычным молочным йогуртом.