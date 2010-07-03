Москвичам рекомендовали сесть на диету перед отпуском

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Москвичам посоветовали сесть на диету за две−три недели до отпуска, чтобы избежать акклиматизации на курортах. Ограничить потребление жирного, жареного и сладкого рекомендовал заведующий терапевтическим отделением поликлиники Депздрава № 220, обладатель статуса "Московский врач" Василий Фролов.

По словам специалиста, "такой режим питания поможет очистить организм от шлаков, сбросить лишние килограммы". Фролов также призвал москвичей уделить больше внимания своему физическому состоянию. Он напомнил о необходимости регулярно делать утреннюю зарядку, есть больше витаминов в виде фруктов и овощей. "Кроме того, обязательным условием подготовки иммунитета к поездкам в жаркие экзотические страны является иммунизация против распространенных заболеваний", − цитирует Фролова Агентство "Москва".

Совсем избежать акклиматизации поможет отдых в средней полосе России, добавил врач. По его словам, местность с климатическими характеристиками, похожими на московские − с такой же температурой, влажностью, атмосферным давлением − является оптимальным вариантом. Для жителей столицы это средняя полоса России, соседние регионы, центральная часть − районы с умеренно континентальным климатом, уточнил медик.

Фролов прочтет лекцию "Иммунная система: как обеспечить защиту организма" в четверг, 16 мая, в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье". Начало − в 19:00.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор запустил мониторинг оценки питания жителей в пяти регионах России. В частности, специалисты ведомства оценят, что едят дети в школе и дома, каковы региональные особенности рациона и насколько он отвечает принципам здорового питания.