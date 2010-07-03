Роспотребнадзор оценит рацион питания жителей пяти регионов России

Роспотребнадзор запустил мониторинг оценки питания жителей в пяти пилотных регионах России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как пояснили в пресс-службе, мероприятия по продвижению в России принципов здорового питания и здорового образа жизни стартовали 15 мая в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". В частности, специалисты Роспотребнадзора будут вести мониторинг питания различных групп населения, основываясь на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии.
В качестве пилотных регионов для мониторинга в этом году выбрали Московскую, Самарскую, Свердловскую и Омскую области. республику Башкортостан. С мая там начинают тестировать методику оценки питания россиян, отметили в ведомстве.
Первой группой исследования станут школьники. Опрос родителей будут проводить специалисты Роспотребнадзора при участии ученых из Института питания и научно-исследовательских центров Подмосковья, Перми и Новосибирска.
Эксперты планируют дать оценку фактического питания в регионах: какие продукты потребляют, в каком количестве и сколько раз в день. Роспотребнадзор проанализирует, что едят дети в школе и дома, каковы региональные особенности рациона и насколько он отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам и наличию необходимых микронутриентов.
Эти исследования помогут понять, как питаются дети в школе и дома, а также лягут в основу новых рекомендаций по питанию, пояснили в Роспотребнадзоре. В рамках мониторинга усилят контроль и за показателями качества продуктов в магазинах. Кроме того, специалисты разработают обучающие программы по вопросам здорового питания для детей и взрослых.
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