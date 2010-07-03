Эксперт прокомментировала исследование ВОЗ о причинах ожирения у детей

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева не считает, что отсутствие грудного вскармливания – единственная причина лишнего веса у малышей.
В Европейском региональном бюро ВОЗ заявили, что дети, не находившиеся на грудном вскармливании или получавшие материнское молоко от случая к случаю, имеют высокий риск развития ожирения.
Королева подтвердила, что грудное вскармливание действительно очень необходимо и маме, и ребенку. Состав грудного молока подстраивается под потребности малыша, что важно как адаптационный механизм.
Если мать не кормит ребенка сама и вводит дополнительные прикормы, это может обернуться проблемами.
"Адаптационные возможности не всегда безупречно справляются с тем, чтобы в идеальном состоянии поддерживать все работающие системы. Не могу сказать, что все дети на искусственном вскармливании должны иметь тенденцию к ожирению", – пояснила специалист ИА "НСН".
Королева обратила внимание на важность пищевого поведения в семье. Также имеет значение и генетика, добавила она. Если питаться неправильно, то выбор пищи может усугубить проблемы. В то же время при здоровом питании предрасположенность к набору веса может не реализоваться никогда.
ВОЗ советует первые шесть месяцев кормить малыша исключительно материнским молоком. Затем его постепенно приучают к прикорму, продолжая кормить грудным молоком. Этот процесс рекомендуют продолжать до двух лет.
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