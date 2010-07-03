Ученые назвали причины ожирения у детей

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Ученые выяснили, из-за чего набирают вес современные дети. Сотрудники американского института Дьюка обнаружили в пыли вещества, стимулирующие рост и отложение жировых клеток, сообщают "Аргументы и факты".

Ежедневно дети "съедают" до 100 миллиграммов пыли, подчеркнули ученые. По их данным, в домах, где юные жильцы страдают ожирением, пыли оказалось гораздо больше, чем в жилищах их стройных сверстников. Кроме того, по словам специалистов, провоцирующие ожирение вещества входят в состав красок, моющих средств, косметики.

Тем не менее, как напомнила старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Елена Павловская, главной причиной ожирения является дисбаланс энергии, когда организм получает больше калорий, чем способен потратить. Сейчас у людей стало меньше времени двигаться и меньше поводов заниматься физическим трудом, пояснила эксперт.

Павловская также отметила изобилие продуктов с высокой калорийностью, но низкой пищевой ценностью. Эта дешевая и доступная еда: чипсы, фастфуд и сладкие напитки, – очень привлекательна для детей и подростков, хотя в ней почти нет полезных веществ. Именно сладкие напитки и чрезмерное потребление фруктозы зачастую ведет к ожирению, подчеркнула эксперт.

Как установили ученые, гормональные нарушения виноваты в лишнем весе только у 3–5% страдающих ожирением детей. Гораздо больший риск таят в себе переедание и гиподинамия, так как дети перегружены в школе и стали реже гулять. К проблемам с лишним весом приводит и дефицит сна. По словам специалистов, если дети спят меньше, чем положено, у них замедляется метаболизм и это ведет к ожирению.

Ранее ученые назвали нарушение питания ключевым фактором преждевременной смерти. Эксперты заключили, что во всем мире каждая пятая преждевременная смерть происходит по этой причине.