Россияне объелись сахара в 2018 году

Потребление основных видов продукции в России в минувшем году опередило нормы Минздрава. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
Только сахара жители страны съели столько, что на каждого человека хватило бы 39,4 килограмма при норме в 24 килограмма.
Потребление мяса составило 75,1 килограмма на человека, что превышает норму на два килограмма.
А вот по молоку и молочным продуктам граждане отстали от нормы в 325 килограммов. Показатели в этой категории составили 225,2 килограмма на человека.
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что его ведомство и Роспотребнадзор делают все, чтобы россияне ели меньше сахара.
"Всемирная организация здравоохранения уже давно признала избыточное потребление сахара серьезным риском для здоровья человека. <...> К сожалению, люди об этом не задумываются, не считают количество сахара в кондитерских изделиях", – пояснил он.
По словам эксперта, осторожное отношение к сахару нужно прививать с детства. Избыток этого продукта грозит диабетом и ожирением.
Недостаточное потребление молока диетолог объяснил тем, что люди не знают о его пользе.
Ранее СМИ сообщили, что в России могут появиться обогащенные витаминами продукты с пометкой "для пожилых". Рецепты фастфуда для пенсионеров разрабатывают в Федеральном исследовательском центре.
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