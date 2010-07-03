Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

В недалеком будущем на российских прилавках могут появиться обогащенные витаминами продукты с пометкой "для пожилых", сообщает газета "Известия". Они будут уже готовы либо не потребуют особых усилий при приготовлении.
Сейчас в Федеральном исследовательском центре разрабатываются рецепты таких продуктов. Это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян пояснил, что отличаться от тех, что уже есть в магазинах, они будут тем, что обогащены витаминами.
Ученый секретарь ФИЦ питания Елена Смирнова, в свою очередь, добавила, что продукция для пенсионеров будет соответствовать принципам здорового питания и способствовать устранению дефицита микро- и макронутриентов.
Однако у экспертов вызывает сомнение, будет ли новинка иметь успех у пенсионеров. По их мнению, такие продукты должны быть доступными для людей с невысоким доходом.
Как считает зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, на рынок нужно выпустить новый высококачественный продукт по низкой цене. Возможно это только при условии введения неких финансовых льгот для предприятия, в частности, дотаций со стороны государства, налоговых каникул и сниженных ставок, подчеркнул он.
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