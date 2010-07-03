Медики нашли плюсы лишнего веса

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Из-за лишнего веса растет риск развития диабета и болезней сердечно-сосудистой системы, но в то же время он защищает от смерти после инсультов, сообщает "Мир 24".

Исследователи проследили за тысячью пожилых жителей Калифорнии, переживших сильное кровоизлияние в мозг. По уровню ожирения их разделили на пять групп. За реабилитацией пациентов следили три месяца.

Люди с большим лишним весом умирали на 62 процента реже тех, кто был "в норме". Слишком худые люди после перенесенного инсульта умирали в полтора раза чаще, в отличие от пациентов с нормальным весом. Ученые предполагают, что у пациентов с лишним весом больше "резерв" питательных веществ, помогающий выжить при восстановлении после инсульта.

В феврале стало известно, что шотландка за короткий срок похудела на 12 килограммов. Но оказалось, что результат принесла не диета, а рак поджелудочной железы. По словам женщины, она хвасталась окружающим, что похудела, потому что перестала есть пироги.

Пациентке удалили поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь и желчные протоки. После этого она пережила полгода химиотерапии и прошла курс химиорадиотерапии. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.