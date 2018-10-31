В Москве каждый третий взрослый страдает ожирением

Почти каждый третий житель столицы страдает ожирением. Об этом порталу Москва 24 рассказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения и заведующая отделом лечебного и профилактического питания ФГБУН "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи" Антонина Стародубова. В чем причина ожирения у москвичей и как избежать избыточного веса, читайте в материале портала Москва 24.

На сегодняшний день почти 2 миллиона россиян страдают ожирением, из них 322 тысячи – дети. Причем количество их с каждым годом растет – только за 2017 год число граждан с диагнозом ожирение увеличилось на 6%.

"Считается, что каждый третий взрослый человек страдает ожирением. В московских школах проводилось исследование и, по предварительным данным, ожирение – у 7-10% детей", – пояснила Стародубова.

Чтобы снизить показатели заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения, депутаты Госдумы предлагают запретить на законодательном уровне продажу вредной еды в учебных заведениях, а также ограничить продажу продуктов с повышенным содержанием сахара детям, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

Согласно последним данным ООН , всего в мире 2,6 миллиарда человек имеют избыточный вес, а доля людей, которые страдают от ожирения, выросла с 11,7% в 2012 году до 13,2% в 2016 году. Среди детей также виден рост количества страдающих ожирением: примерно у каждого пятого школьника старше 12 лет есть лишний вес, а у восьми процентов российских подростков – ожирение. Согласно статистике Минздрава РФ, в 2014 году на 100 тысяч детского населения страны приходилось 1108,4 случая заболевания, в 2017 году этот показатель достиг 1258,9 случая. Больше всего детей с таким диагнозом зарегистрировано в Северо-Западном федеральном округе – 1523,1 случая на 100 тысяч детского населения региона, а меньше всего в Северо-Кавказском федеральном округе – 598 случаев.

Причины ожирения

Руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева рассказала, что причин такого прогрессирования ожирения несколько. Основные – неправильное питание и недостаток движения.

"Безусловно, это неправильное питание: большое количество продуктов с избытком калорий, вредного жира, соли, сахара и продуктов с небольшим содержанием полезных нам веществ – пищевых волокон, белка, витаминов и микроэлементов. В течение дня мы с едой и напитками получаем больше энергии, калорий, чем тратим. Многие из нас ездят за рулем, пользуются общественным транспортом, лифтами и так далее. Суммарно это снижает нашу активность в течение дня", – пояснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, причиной ожирения могут быть гормональные нарушения или бактериальный фон. "Два человека, съев одинаковое блюдо, могут получить разное количество калорий. Здесь есть масса нюансов, и в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально. Причинами набора веса могут быть банальное переедание или недостаток спорта, но бывают и более глубокие специфические нарушения – микробиота (совокупность всех бактерий человека – M24), гормональные сбои и так далее", – добавила Селезнева.

В свою очередь, диетолог Михаил Гинзбург считает, что ожирение может быть связано с культурой питания в России вообще и в Москве в частности. Причем сейчас на нее, по его мнению, часто влияют западные традиции.

"В экономически развитых странах возникает, с точки зрения природы, абсолютный парадокс: изобилие продуктов, но организм на избыток питания реагирует избыточной массой тела, эти тренды совпадают. Например, есть американская культура фастфуда, культура еды на ходу, когда человек ест без отрыва, максимально быстро. Поскольку человек не чувствует сытости от еды, удовольствия от еды, то этой самой еды ему надо больше. Для сравнения, национальная черта французов – искать в еде удовольствие и вкус. Они едят медленно, с наслаждением, не спешат, вникают в тонкие вкусы. И мы видим, что у французов эти моменты с ожирением выражены все-таки меньше, чем у их соседей – немцев и англичан", – пояснил специалист.

Похожие причины ожирения специалисты выявляют и у подростков. "Сейчас досуг большинства детей – это планшет на диване, с компьютером, с телефоном и так далее. Стало много фастфуда, родители часто потакают этому, приводя в фастфуд в качестве поощрения, например, за хорошую оценку, за хорошее поведение. Потом, когда дети становятся старше, то они начинают сами покупать чипсы, сладкие напитки, бургеры, когда родители этого не видят", – пояснила Селезнева.

Как справиться с избыточным весом

Диетологи считают, что лучшим средством борьбы с ожирением является правильный режим питания, сбалансированный рацион, а также активный образ жизни. По словам Ксении Селезневой, особенно важно правильно питаться в течение рабочего дня.

"Ни в коем случае нельзя пропускать завтрак, не отправляться на работу голодным. Также должен быть сытный и калорийный обед, который лучше взять с собой, а не пользоваться столовыми и кафе. Одна из самых частых ошибок на работе – в течение дня мы не слишком задумываемся над тем, что мы голодны, что нужно поесть. Это, как правило, приводит к тому, что люди приходят вечером домой, вспоминают, что ничего толком не ели, и "набрасываются на холодильник", съедая три своих нормы. Чтобы проще было контролировать вечерний прием пищи, нужно рациональнее питаться в течение дня", – пояснила она.

Кроме того, каждому человеку необходимо три-четыре раза в неделю беспрерывно двигаться по 45-60 минут.

"Неважно, что это будет: беспрерывная ходьбы, кручение педалей на велосипеде или велотренажере, просто танцы, плавание. Любой человек может найти занятие по своему вкусу и карману, главное – не искать себе оправданий, а находить возможности, это абсолютно реально. Можно вокруг дома интенсивно ходить, и это будет прекрасная нагрузка, или в соседнем парке скандинавской ходьбой заниматься", – пояснила эксперт.

Причем сжигание жировой массы начинается примерно с 30 минуты от начала любой нагрузки. "Если 20 минут интенсивно походить с утра и поплавать вечером, это лучше чем ничего, но для снижения жировой массы это практически ни о чем. Лучше медленнее, с большим количеством остановок, но стараться непрерывно заниматься хотя бы 45 минут", – добавила Селезнева.

Если все эти способы не помогают, то следует обратиться к врачу-диетологу. "Лучше хотя бы раз посетить специалиста, который поможет разобраться и подобрать систему питания. Не диету, а именно индивидуальную систему питания, которая останется на всю жизнь. Пить много жидкости, принимать витамины по назначению врача, ну и найти вариант физической активности, который будет приносить удовольствие", – резюмировала эксперт.

Кратко о главном по борьбе с ожирением: Питаться дробно. Избегать избыточно калорийной пищи. Формировать правильные привычки в семье. Больше заниматься спортом. Как можно раньше обращаться за помощью.



Анатолий Федотов, Илья Русаков