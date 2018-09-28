Эксперты оценили идею запрета чипсов и газировки в школах

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил законодательно запретить на территориях школ продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков, в том числе в вендинговых аппаратах, чтобы предотвратить у детей формирование привычки к употреблению вредной пищи и сахара.



Портал Москва 24 выяснил у экспертов, нужно ли вводить такой запрет.

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ирина Назарова поддержала инициативу депутата. По ее мнению, сбалансированное питание – это "основа нормального развития организма, особенно эндокринной и пищеварительной системы". Нездоровое питание нарушает обмен веществ и приводит к ожирению, добавляет эксперт.

"Впоследствии у этих детей повышается риск развития различных заболеваний. Это абсолютно неправильное питание, оно не дает никакой пользы. Дети должны есть больше овощей, белковые продукты, а не то, что быстро усваивается и откладывается в виде жира", – считает собеседница портала Москва 24.

По словам Назаровой, необходимо "проводить работу по правильному питанию с детьми и родителями", объяснять детям все плюсы правильного питания.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Комплексный подход



Врач-диетолог Маргарита Королева считает, что лишь комплексный подход поможет решить проблему набора веса в детском и юношеском возрасте. Она считает, что необходимо запретить продажу чипсов, конфет и прочих "мусорных продуктов". Важно, по ее мнению, убрать большое количество кондитерских изделий из школьных столовых, которые ими переполнены.

"Очень сложно найти пакетик молока или кефира, фрукты, которыми дети могли бы перекусить на переменке, а выпечки в школах, как правило, предостаточно", – поясняет диетолог. Она подчеркнула, что необходимо вводить обязательную просветительскую образовательную работу с детьми и родителями.

"На уроках труда больше внимания уделить программам питания детей, обучив их выбору полезных продуктов для поддержания здоровья и для успешной учебы, научить их составлять блюда правильно и отдавать предпочтение натуральным продуктам", – предлагает эксперт.



Профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН Алексей Ковальков отмечает, что запрет ничего не даст, поскольку ученики могут во время перемены сходить в магазин и купить, в том числе, вредные продукты. По его мнению, преодолеть эту проблему поможет социальная реклама.

"Необходимо вводить уроки диетологии в школах, где детям подробно объяснять, чем плох тот продукт, а чем хорош этот. Приходя домой, они будут еще и своих родителей учить. У нас нет ни одной образовательной программы на телевидении, посвященной исключительно правильному питанию", – рассуждает Ковальков.

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Запрет уже существует



Исполнительный директор Национальной Ассоциации Автоматизированной Торговли (включает в себя 12 вендинговых компаний) Галина Заманова отметила, что для предпринимателей уже существуют рекомендации по продаже продуктов, которые действуют для школ. "Там запрещены орехи, шоколадки более 25 граммов, газированные напитки", – рассказала она. При нарушении этих норм предусмотрены штрафы.

Роспотребнадзор напомнил, что с 2008 года действуют санитарные нормы и правила СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Согласно им, ограничено потребление сахара, соли, введен запрет на сладкие газированные напитки, фаст-фуд в образовательных организациях и другое. "Так, согласно СанПиН 2.4.5.2409-08, приложение 7, запрещены к реализации в школах жевательные резинки, газированные напитки, жареные во фритюре продукты и изделия (чипсы), карамель, энергетические напитки и другое", – сказали в пресс-службе ведомства Агентству "Москва". Там добавили, что за 2017-2018 учебный год за нарушения правил торговли в школе вынесено штрафов на сумму свыше 72 млн руб.



Евгения Маркова

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