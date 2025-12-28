Трамп заявил об уверенности в настрое РФ достичь договоренности по Украине

Фото: TASS/AP/Alex Brandon

Американский президент Дональд Трамп отверг предположения о том, что Россия не настроена серьезно на урегулирование ситуации на Украине. Его слова передает ТАСС.

Кроме того, глава Белого дома указал на удары Киева по России.

Встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского проходит в поместье Мр-а-Лаго во Флориде. В рамках переговоров глава Белого дома выразил уверенность в существовании основных контуров сделки по мирному урегулированию ситуации на Украине. По его словам, в будущие гарантии будут вовлечены европейские страны.

При этом перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Американский лидер признал, что конфликт на Украине оказался для него самым трудным.

В свою очередь, Путин привел Трампу подробные аргументы о принципиальной важности основополагающих российско-американских пониманий, достигнутых в рамках саммита в Анкоридже.

