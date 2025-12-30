Москвичам рассказали об изменениях в работе соцучреждений и транспорта в Новый год

Россиян ждут длительные новогодние каникулы с 31 декабря до 12 января. В эти даты многие социальные учреждения столицы перейдут на особый рабочий график. Подробнее – в материале Москвы 24.

Поликлиники и ветслужбы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В праздничные дни московские взрослые поликлиники будут работать по специальному графику: с 31 декабря по 8 января, а также 11-го числа с 09:00 до 16:00. 9 и 10 января пациентов примут с 09:00 до 18:00.

Детские поликлиники будут принимать посетителей 9 и 10 января с 09:00 до 15:00. Помощь на дому будет доступна все праздничные дни в те же часы, а неотложная – круглосуточно. Травматологические отделения детских поликлиник будут открыты без выходных с 08:00 до 22:00. При этом молочно-раздаточные пункты сохранят обычный график – с 06:30 до 15:00.

Женские консультации будут работать 31 декабря и 11 января с 09:00 до 16:00, а учреждения, которые имеют более 10 участков, с 1 по 8 января примут пациенток с 09:00 до 16:00 (9 и 10 января – с 09:00 до 18:00).

В свою очередь, государственные ветеринарные клиники будут открыты в стандартное время. Исключением станут только сокращенные рабочие дни, 31 декабря и 1 января:

31 декабря учреждения откроются с 09:00, а ветучастки "Красная Пахра", "Птичное", "Щербинка" будут работать с 08:00, но закроются на два часа раньше – в 19:00;

1 января все ветклиники (кроме некоторых ветучастков) начнут работу в 12:00, а закроются уже по обычному графику – в 21:00. С 2-го числа учреждения перейдут на обычный режим.

Поддержка

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей будет работать без выходных до 30 декабря с 09:00 до 21:00. С 31 по 9 января он будет закрыт, но с 2-го по 9 января с 09:00 до 19:00 здесь будет работать пункт выдачи новогодних подарков для семей участников СВО. С 10-го числа организация вновь вернется к обычному графику.

"Дмитровское" отделение центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки будет работать все праздники без изменений – круглосуточно. В свою очередь, отделение бригад "Социальный патруль", в том числе мобильные пункты обогрева, будут открыты ежедневно с 20:00 до 08:00. Телефон диспетчерской службы +7 (499) 357-01-80, также туда можно обратиться по номеру 112.

Круглосуточная психологическая помощь также будет доступна москвичам по телефону 051 (с городского) или +7 (495) 051 (с мобильного). Для экстренной помощи детям и сообщений о жестоком обращении указанные номера также актуальны.

Социальные центры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 31 декабря по 11 января будут закрыты центры занятости "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", семейные центры и реабилитационные учреждения.

Центры московского долголетия также уйдут на каникулы с 31 декабря по 11 января включительно.

Кроме того, 31 декабря районные центры госуслуг "Мои документы" будут работать с 08:00 до 18:00, а флагманские офисы – с 10:00 до 18:00. 1 и 7 января посетителей принимать не будут.

Вместе с тем 2 января откроются 11 дежурных центров госуслуг: посетителей там будут принимать с 11:00 до 18:00. А с 3 по 6 января, а также 8-го дежурные офисы будут работать с 10:00 до 18:00.

Перейдет на особый режим и Главархив Москвы: 30 декабря читальные залы будут открыты с 09:30 до 14:00. С 31 декабря по 11 января организация работать не будет.

Дворцы бракосочетания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

31 декабря Дворцы бракосочетания № 1 и 4 будут открыты до 17:00, а с 1 по 4 января – выходные.

5 января регистрировать брак по ранее поданным заявлениям будут в Митинском дворце бракосочетания и Дворце бракосочетания № 3, а 6 января – в Кутузовском и Шипиловском. 7-го числа церемонии пройдут в Таганском и Дворце бракосочетания "Южное Бутово".

При этом офисы ЗАГС в центрах госуслуг будут работать по графику самих центров. Архивно-информационный отдел с 31 декабря по 11 января будет закрыт.

Почтовые отделения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Круглосуточные отделения "Почты России" в Москве 31 декабря будут открыты до 21:00, а те, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

1 января станет выходным днем для всех отделений в Москве и области. Круглосуточные филиалы возобновят работу с 10:00.

Кроме того, 30 декабря и 6 января почтовые отделения закроются на час раньше, за исключением офисов, которые работают круглосуточно, и филиалов, выдающих заказы с маркетплейсов. При этом 2 и 7 января будут выходными для всех отделений, кроме круглосуточных и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов.

С 3 по 5 января работа клиентских залов будет осуществляться по установленному для каждого филиала графику.

Парковки и транспорт

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

С 31 декабря по 10 января все парковки в Москве будут бесплатными. При этом 11 января они будут работать по тарифам воскресенья, то есть бесплатно везде, кроме улиц с тарифами по 380, 450 и 600 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат быть платными все дни.

В свою очередь, 31 декабря с 20:00 до 1 января 06:00 весь транспорт Москвы, кроме МЦД, будет бесплатным. Метро будет работать круглосуточно, как и МЦК (с интервалом движения "Ласточек" в 8 минут).

Также круглосуточно будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов. Пригородные поезда МЦД, а также на Ярославском и Павелецком направлениях будут выходить в рейсы до 03:00.

Помимо этого, в ночь на 1 января без перерывов будут работать 18 трамвайных маршрутов, включая диаметр Т1, а также все 18 регулярных рейсов ночного автобуса.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы МЦК продлен до 02:00, тоже с интервалом в 8 минут, а МЦД – до 03:00. 125 автобусных и электробусных, а также 18 трамвайных маршрутов тоже продолжат работать до 03:30. 18 ночных маршрутов продолжат работу в обычном режиме.

При этом движение пригородных поездов на МЖД в период праздников будет организовано следующим образом: 30 декабря – по расписанию пятницы, с 31 декабря по 10 января – субботы, а 11 января – воскресенья.