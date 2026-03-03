Контрастная подсветка пешеходных переходов появится почти по 100 столичным адресам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Контрастная подсветка пешеходных переходов появится почти по 100 адресам Москвы в 2026 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) каждый день анализируют аварийность и выявляют места, где высоки риски для пешеходов. В таких местах появляется контрастная подсветка перехода, которая позволяет водителям заранее заметить людей и снизить скорость.

Благодаря подсветке переходы хорошо освещаются. Световые приборы формируют яркий акцент непосредственно на зебре и подходах к ней. Повышение видимости особенно важно осенью и зимой, а также в условиях ограниченной освещенности в местах плотной застройки и на участках с интенсивным автомобильным движением.

Отмечается, что, как показала практика, использование контрастной подсветки является одним из эффективных инструментов профилактики ДТП. Решение о дополнительном освещении переходов принимается с учетом особенностей конкретного участка дороги: ширины проезжей части, интенсивности транспортного потока и пешеходного трафика.

Адреса для установки подсветки определяются на основании комплексного анализа аварийности. Ежегодно сотрудники ЦОДД проводят мониторинг статистики ДТП, оценивают динамику показателей, выявляют потенциально опасные участки и создают перечень приоритетных мест для повышения безопасности дорожного движения.

Например, специалисты уже внесли в проекты пешеходные переходы по адресам Таллинская улица, дом 7, и Измайловский бульвар, дом 62. Работы по установке контрастной подсветки будут проводиться совместно с комплексом горхозяйства в рамках программ благоустройства. Всего в этом году в городе планируется оснастить подсветкой порядка 800 пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что на более чем 20 сложных перекрестках Москвы нанесут вафельную разметку. Она применяется на участках с высокой загруженностью и в местах, где часто возникают заторы. Разметка способствует разгрузке перекрестков и обеспечивает свободный проезд для экстренных служб.