Директор Щербакова отказался комментировать отмену концертов комика

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/038

Директор комика Алексея Щербакова Дмитрий Матюнин не стал комментировать ТАСС информацию об отмене концертов юмориста в России.

На звонки журналиста он несколько раз ответил: "Я занят", а на вопрос, когда сможет дать комментарий, сказал: "Не сегодня".

Ранее сообщалось, что концерты Щербакова исчезли из российских афиш. Выступления были запланированы в столичном зале "Москва" 2 апреля и в доме культуры Обнинска 8 октября.

При этом на его сайте есть информация о концерте, который должен пройти 8 января 2027 года в Твери, однако билеты на него приобрести нельзя.

Щербаков – один из участников шоу "Что было дальше?", в котором также принимал участие комик Нурлан Сабуров. 30 января ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Такое решение было принято в целях национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Спустя время билеты на концерты Сабурова в марте в России сняли с продаж. Например, 17 марта у комика было запланировано выступление в Челябинске, 22 марта – в Орске, а 23 марта – в Оренбурге.

В феврале Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) организовал проверку в отношении Сабурова по статье о наемничестве. Комику может грозить до 12 лет лишения свободы.