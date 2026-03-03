Цифровой рубль впервые использован в России для оплаты штрафа

Фото: depositphotos/peshkov

Цифровой рубль был впервые использован для оплаты административного штрафа, заявил руководитель федерального казначейства России Роман Артюхин на встрече с Владимиром Путиным.

"Прямо начался год, уже первые 1 500 рублей цифровым рублем поступили", – сказал он.

Артюхин указал, что впереди еще большая работа по разъяснению. В частности, казначейство вместе с Центробанком и Минфином России определяет перспективные направления расходования средств, которые можно было бы переводить на платформу цифрового рубля.

Например, есть предложения по видам субсидий и по отдельным направлениям инфраструктурных проектов. Артюхин допустил, что это может даже сбалансировать вопрос казначейского сопровождения и банковского обслуживания.

Ранее эксперты рассказывали, что внедрение цифрового рубля изменит соотношение наличных и безналичных расчетов. Общий объем денег останется прежним, но часть наличных перейдет в цифровой формат.

Спрос на физические банкноты снизится в сферах, где важны оперативность и прозрачность, например в розничной торговле, госуслугах и межрегиональных платежах.

