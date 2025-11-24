Форма поиска по сайту

24 ноября, 10:36

Экономика

В РФ рост наличных в обращении вырос в 5 раз по итогам 3-го квартала

Фото: depositphotos/gregorylee

В России рост наличных в обращении вырос в 5 раз по итогам 3-го квартала, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Центрального Банка России.

С июля по сентябрь 2025 года объем наличных вырос на 659 миллиардов рублей, что существенно превышает результат за аналогичный период 2024 года – тогда прирост составил 137 миллиардов рублей.

Регулятор отметил, что более существенный рост наблюдался только в 2022 году, когда повышенный спрос на наличные деньги был вызван экономической нестабильностью. Кроме того, россияне чаще снимали наличные на фоне перебоев с интернетом.

Однако крупные банки не фиксируют аномального роста объемов снятия наличных денег. Как указали представители различных кредитных организаций, заметны скачки наблюдались в 2020 и 2022 годах. В 2025 году отток наличности выпал на сезон отпусков, но осенью клиенты не вернули их обратно на счета.

В банках предположили, что граждане оставили деньги "на руках" после летних расходов, а увеличение оборота наличности связано с более активным использованием уже снятых средств. Они сначала возвращаются в торговлю, а позже, через инкассацию – в банки. Из-за этого оборот растет без существенного увеличения запросов на снятие.

Ранее финансист Эльман Мехтиев рассказал, что лучше всегда носить с собой немного наличных, поскольку они бывают полезны в чрезвычайных ситуациях и обеспечивают анонимность платежей. Купюры могут пригодиться для срочных небольших расходов, таких как оплата такси или обеда в кафе.

