ЦБ продлил нулевую комиссию по операциям с цифровыми рублями

Фото: 123RF/peshkov

Центробанк России продлил на год срок, в рамках которого с компаний не будут взимать комиссию по операциям с цифровыми рублями. Об этом сказано на сайте регулятора.

Банк напомнил, что крупнейшие финансовые учреждения и торговые компании должны предоставить своим клиентам и бизнесу возможность использования цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. Для граждан независимо от льготного периода операции с данной валютой будут бесплатными.

Кроме того, пользователи смогут без комиссий открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля. Однако регулятор подчеркнул, что после льготного периода будут внедрены минимальные на платежном рынке комиссии.

Владимир Путин в июле этого года подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода в отечественную платежную систему с 1 сентября. Процесс внедрения будет проходить постепенно.

На начальном этапе покупатели смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в магазинах, владельцы которых являются клиентами системно значимых банков, а также если их годовая выручка превышает 120 миллионов рублей.

