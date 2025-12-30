Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил мэр.

Атака на столицу началась вечером во вторник, 30 декабря. В настоящее время уничтожены два БПЛА, которые направлялись в сторону города.

Прошлая массированная атака на Москву произошла 27 декабря. Всего над столичным регионом удалось ликвидировать 26 вражеских дронов.