30 декабря, 18:32Мэр Москвы
Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – уточнил мэр.
Атака на столицу началась вечером во вторник, 30 декабря. В настоящее время уничтожены два БПЛА, которые направлялись в сторону города.
Прошлая массированная атака на Москву произошла 27 декабря. Всего над столичным регионом удалось ликвидировать 26 вражеских дронов.