Движение затруднено на 28-м км МКАД из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на внешней стороне 28-го километра МКАД, в районе съезда № 27. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На месте аварии уже работают оперативные службы города, они уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

В связи с ДТП движение в этом районе затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее авария произошла на внутренней стороне 105-го километра МКАД. Движение в районе ДТП также было затруднено на 2,3 километра, однако в настоящее время оно уже восстановлено.

Еще одно ДТП случилось до этого в районе Смоленско-Сенной площади. Здесь машина столкнулась с электробусом. Несмотря на аварию, движение на месте происшествия не было затруднено.