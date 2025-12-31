00:17Происшествия
Движение затруднено на 28-м км МКАД из-за аварии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП произошло на внешней стороне 28-го километра МКАД, в районе съезда № 27. Об этом сообщает столичный Дептранс.
На месте аварии уже работают оперативные службы города, они уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.
В связи с ДТП движение в этом районе затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.
Ранее авария произошла на внутренней стороне 105-го километра МКАД. Движение в районе ДТП также было затруднено на 2,3 километра, однако в настоящее время оно уже восстановлено.
Еще одно ДТП случилось до этого в районе Смоленско-Сенной площади. Здесь машина столкнулась с электробусом. Несмотря на аварию, движение на месте происшествия не было затруднено.
