17 февраля, 11:43

Россияне впервые за 16 лет стали тратить почти половину дохода на еду

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Впервые за 16 лет россияне начали тратить на продукты питания практически половину заработка. Об этом сообщил "360" со ссылкой на пресс-службу Росстата.

По состоянию на начало 2026 года доля расходов населения на данную категорию достигла 39%. Подобный уровень не наблюдался с 2008 года. По сравнению с показателями 2020 года служба зафиксировала рост на 2,1 процентного пункта.

"Рост доли расходов на продовольствие является тревожным сигналом: высокая доля трат на продукты характерна для стран с более низкими доходами населения", – отметили в Росстате.

В свою очередь, главный экономист "Альфа-Банка" Наталия Орлова привела в пример Индию, где расходы на еду занимают внушительную долю – около 44%. Для сравнения, в более развитых странах эта цифра значительно скромнее и не достигает 20%.

Ранее эксперты предупредили, что овощи в ближайшие несколько лет в России продолжат дорожать. Продукты будут расти в цене, поскольку общий уровень инфляции в России остается достаточно высоким по сравнению с развитыми странами, где нормальным считается показатель около 2% в год.

