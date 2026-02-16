Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 09:33

Экономика

Дефицит меда может возникнуть в России

Фото: 123RF.com/janpietruszk

Погодные аномалии 2025 года в основных медоносных регионах России и сокращение сбора меда могут привести к его дефициту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз".

Там объяснили, что в текущем сезоне ранние сорта меда-сырья (каштановый и акациевый) на рынке закончились быстрее обычного. При этом различные сорта цветочного разнотравья, которые, как правило, доступны до весны, были в дефиците уже к Новому году. Гречишный мед может закончиться в феврале.

Между тем закупочные цены на все виды меда с сентября прошлого года увеличились на 30–50% и в данный момент продолжают расти. В "Руспродсоюзе" уточнили, что сырье дорожает быстрее, чем коррекцию готовы принимать магазины, а окна закупки товара у пчеловодов закрываются раньше – особенно по сортам, где альтернатив почти нет.

Помимо этого, указали в ассоциации, минимальные изменения отпускных цен вместе с подтвержденными расчетами себестоимости торговые сети не принимают. Это вынуждает производителей останавливать отгрузки по убыточным ценам.

Данная ситуация создает риски нехватки меда в магазинах, роста фальсификата продукта, а также ухода с рынка добросовестных производителей. В частности, за последний год рынок покинули 2 заметных переработчика меда, добавили в "Руспродсоюзе".

Ранее доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов предупредил россиян о подорожании овощей в ближайшие несколько лет.

По его словам, общий уровень инфляции в стране остается высоким по сравнению с развитыми странами, где нормой считается показатель около 2% в год. Кроме того, на цены влияют увеличение издержек у производителей и рост доходов населения.

Пшеничный хлеб может полностью заменить ржаной в российских магазинах

Читайте также


экономикаеда

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика