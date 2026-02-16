Дефицит меда может возникнуть в России

Фото: 123RF.com/janpietruszk

Погодные аномалии 2025 года в основных медоносных регионах России и сокращение сбора меда могут привести к его дефициту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз".

Там объяснили, что в текущем сезоне ранние сорта меда-сырья (каштановый и акациевый) на рынке закончились быстрее обычного. При этом различные сорта цветочного разнотравья, которые, как правило, доступны до весны, были в дефиците уже к Новому году. Гречишный мед может закончиться в феврале.

Между тем закупочные цены на все виды меда с сентября прошлого года увеличились на 30–50% и в данный момент продолжают расти. В "Руспродсоюзе" уточнили, что сырье дорожает быстрее, чем коррекцию готовы принимать магазины, а окна закупки товара у пчеловодов закрываются раньше – особенно по сортам, где альтернатив почти нет.

Помимо этого, указали в ассоциации, минимальные изменения отпускных цен вместе с подтвержденными расчетами себестоимости торговые сети не принимают. Это вынуждает производителей останавливать отгрузки по убыточным ценам.

Данная ситуация создает риски нехватки меда в магазинах, роста фальсификата продукта, а также ухода с рынка добросовестных производителей. В частности, за последний год рынок покинули 2 заметных переработчика меда, добавили в "Руспродсоюзе".

