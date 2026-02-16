Генконсульство РФ в Дубае призвало россиян проявлять тактичность и корректность в Рамадан

Фото: Getty Images/Francois Nel

В преддверии священного для мусульман месяца Рамадан Генеральное консульство России в Дубае обратилось к россиянам с призывом проявлять тактичность и корректность, заявил РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.

Дипломат отметил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – многонациональная и многоконфессиональная страна и местное общество традиционно с "уважением относится к представителям разных культур и вероисповеданий".

"В этой связи рассчитываем на взаимность и призываем наших соотечественников проявлять тактичность и корректность в этот особый период", – сказал Владимиров.

На этом фоне он дал несколько рекомендаций: в дневное время в общественных местах лучше воздерживаться от еды, питья и курения. Также стоит обратить внимание на одежду – она не должна быть вызывающей или слишком открытой. Кроме того, в период Рамадана меняется график работы многих учреждений и компаний, что тоже необходимо учитывать.

Генконсул провел параллель с православной традицией: Великий пост также связан с самоограничением и внутренним сосредоточением. Такие параллели, по его словам, помогают глубже понять значение Рамадана.

Соблюдение этих простых правил, уверен Владимиров, позволит избежать неловких ситуаций и станет естественным проявлением уважения к культуре страны, в которой россияне работают и живут.

Ранее верховный муфтий Талгат Таджуддин заявил, что мусульманам не следует совершать намазы в общественных местах, так как это может вызывать раздражение у окружающих людей. Он напомнил, что для молитв есть специально отведенные места – мечети, в том числе и дорожные, молельные комнаты в аэропортах, кафе, супермаркетах и на вокзалах.