Московский суд счел незаконными объявления о сдаче жилья только для мусульман

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья только людям, исповедующим ислам, сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

В материалах дела указано, что в тематическом телеграм-канале были размещены две публикации. В одной из них содержалось объявление о сдаче однокомнатной квартиры у станции метро "Щелковская", при этом в тексте подчеркивалось, что недвижимость сдается только мусульманам.

В другой предлагалось арендовать дом в деревне Дроздово в Подмосковье с пометкой "сдается мусульманам". Телеграм-канал, в котором опубликовали объявления, открытый, и ознакомиться с его содержанием мог любой пользователь.

Посты были обнаружены прокуратурой в ходе мониторинга Сети. В ведомстве сочли эти предложения дискриминацией по религиозному признаку и подали административный иск с требованием заблокировать объявления, признав содержащуюся в них информацию запрещенной.

Суд поддержал требования прокуратуры, объявления признаны незаконными, их распространение в РФ запрещено. Решение подлежит немедленному исполнению.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) существенно ужесточила контроль за арендодателями на предмет уплаты налогов с доходов от сдачи жилья. Ведомство анализирует данные от соседей и арендаторов, банков, площадок с объявлениями, а также правоохранительных и госорганов, включая Росреестр. Нарушителям грозит не только штраф, но и уголовное преследование.

