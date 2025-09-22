Эксперт Барсуков: микроквартиры арендуют студенты и люди в сложной ситуации

В Сети завирусилось видео, где девушка сняла возле Кремля микрожилье площадью в 2 квадратных метра. Предложения о сдаче малогабаритной недвижимости легко можно найти на столичном рынке. Что нужно знать о жизни в таких условиях и для чего вообще существует подобное жилье, разбиралась Москва 24.

Кровать под потолком и дизайнерский ремонт

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/moscow_city_vibe

Девушка арендовала апартаменты у Кремля площадью в 2 квадратных метра. Судя по кадрам, которые разлетелись по Сети, внутри комнаты нет окон, но есть кровать, телевизор, тумбочка и картина. Стоимость суток проживания – 2 500 рублей.





пользовательница Сети Сняла жилье в Москве. Зато в центре.

Также в сервисах недвижимости можно встретить и другие предложения об аренде микрожилья. Например, возле станции "Моссельмаш" на севере Москвы предложили снять "уютную двухуровневую студию", общая площадь которой составляет 15 квадратных метров. Автор объявления отметил, что внутри находятся все удобства: несколько шкафов и столов, диван, стол, кухня и техника. При этом место для сна находится на втором этаже, практически под потолком. Аренда за такое жилье составляет 48 тысяч рублей в месяц.

Студию площадью 11 квадратных метров с дизайнерским ремонтом недалеко от метро "Курская" предложили арендовать за 127 500 рублей в месяц. При этом коммунальные услуги оплачиваются отдельно, в соответствии с показаниями счетчиков. Также арендаторам предоставляют холодильник, телевизор, стиральную машину, микроволновку, бойлер и пылесос.

Апартаменты-студию с общей площадью 10 квадратных метров недалеко от метро "Электрозаводская" предложили арендовать за 70 тысяч рублей в месяц. Из удобств – холодильник, стиральная и посудомоечная машины, мебель, телевизор и кондиционер, а в самом помещении сделан "качественный ремонт".

Отдельно автор подчеркнул, что внутри есть "все необходимое для комфортного проживания одного или двух людей".

"Маленькое пространство "сужает" человека"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Маленькое жилье – ликвидный товар, подчеркнул в беседе с Москвой 24 советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

"10 квадратных метров – совсем мало. Это уже не жилое помещение, а некие апартаменты. Поэтому вопрос в том, как площадь используется и где – в многоквартирном доме или подвале", – отметил эксперт.

При этом вариант в 15 квадратных метров уже считается стандартной квартирой гостиничного типа.

"Она может быть реализована в рамках жилого помещения. Поэтому если там комфортно, то такое жилье будут снимать", – подчеркнул Барсуков.





Константин Барсуков советник президента Гильдии риелторов Москвы Чаще всего такие квартиры арендуют те, у кого не хватает средств на полноценные варианты. Это могут быть студенты, молодые люди, которые только устроились на работу. Им локация важнее, чем комфортные условия проживания. Обычно они целыми днями работают, гуляют, а домой приходят только поспать. Также такой вариант нередко рассматривают люди в сложных жизненных обстоятельствах.

Эксперт добавил, что из преимуществ у таких квартир – только цена. А главный недостаток – низкий комфорт проживания.

При этом риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков отметил в разговоре с Москвой 24, что в столице установлен норматив на строительство нового жилья – минимум 28 квадратных метров. Однако эти правила не распространяются на вторичный рынок.

"Что касается прописки, если помещение признано жилым, норм по квадратным метрам для регистрации в нем нет. Если человек приобретает жилье, он может прописать там всю семью. При аренде же нужна временная регистрация, но там тоже нет ограничений по площади", – подчеркнул Бендриков.

Однако следует помнить, что маленькое пространство негативно влияет на психику и создает ощущение несвободы. Об этом Москве 24 рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим. Большая же площадь, наоборот, дает чувство свободы и ощущение новых возможностей, добавила она.

"Маленькое пространство "сужает" человека: его восприятие и способность мыслить. Постоянно сталкиваясь с ограничениями, психика становится более склонной к депрессивным мыслям", – предупредила эксперт.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии При этом некоторые люди радуются и своему маленькому пространству, если другого нет. Они могут быть довольны, пока не вырастут внутренне. Эта динамика типична: человек развивается и со временем хочет большего.

Кроме того, с возрастом желание личного пространства возрастает: хочется побыть в тишине, сосредоточиться и поразмышлять, добавила специалист.

"Важно отметить, что находиться на маленькой площади одному проще. Однако, если жить с кем-то, шансы на хорошие отношения сильно уменьшаются", – отметила эксперт.

Она добавила, что при любой возможности стоит искать вариант с большим пространством. Иногда даже лучше снимать просторную квартиру с несколькими соседями, заключила Сулим.

