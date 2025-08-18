Риелтор Бендриков: аренда комнаты в коммуналке в центре Москвы доходит до 50 тыс руб

Коммунальных квартир в столице осталось совсем немного, говорят эксперты. При этом желающих приобрести или арендовать такую недвижимость не убавляется. Для чего ее покупают и с какими сложностями можно столкнуться, расскажет Москва 24.

Истории жильцов

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Около 70 тысяч квартир насчитывается на рынке столичной недвижимости на данный момент, утверждают эксперты. При этом в некоторых из них условия жизни можно назвать непростыми.

К примеру, жительница коммунальной квартиры Ольга Летуновская рассказала телеканалу Москва 24, что живет в одной комнате с сыном. По ее словам, со временем соседи постепенно привыкают к ритму жизни друг друга и, например, знают, кто и в какое время идет завтракать, чтобы не мешать.

Тем не менее жить в комнате довольно сложно, особенно вдвоем: Ольге приходится спать на диване, а ее сыну – на раскладывающемся кресле. При этом личного пространства здесь ни у кого нет.





Ольга Летуновская жительница коммунальной квартиры То, как мы переодеваемся, – это проблема: либо он выходит, и я переодеваюсь, либо наоборот. Если ванна свободна, можем туда пойти, но так бывает не всегда. Много других людей, из-за которых образуется постоянная очередь. И на самом деле это все довольно проблематично.

Также она добавила, что в коммуналке всегда остается актуальным вопрос ремонта: не все жители готовы вкладываться, поэтому места общего пользования нередко находятся в не лучшем состоянии.

Однако для некоторых жизнь в коммуналке – это новый тренд. Блогеры целенаправленно заселяются туда в качестве эксперимента.

"Я не пользуюсь общей плитой, потому что я не хочу лишний раз ее пачкать и нервировать соседей. Поэтому у меня есть своя индукционная плитка, на которой можно что-то приготовить и вскипятить воду для чая", – поделились опытом в Сети.

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, в свою очередь, рассказала Москве 24, что одним из преимуществ столичных коммунальных квартир является их расположение в основном в центре города.

"Они пользуются спросом под расселение. То есть если вы хотите приобрести коммунальную квартиру в центре, то сначала приходите и договариваетесь об этом со всеми собственниками. Затем, как правило, покупаете им жилье с сохранением их долей (количества квадратных метров жилплощади, которая была в собственности. – Прим. ред.), и они в обмен продают эту коммунальную квартиру, что и делает вас владельцем. Это было очень популярно где-то в 1990-е годы", – объяснила эксперт.

Однако она добавила, что в настоящее время подобных сделок на рынке практически нет.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости За те коммуналки, которые остались, сильно держатся их жители. Договориться с ними невозможно, потому что, как правило, они не хотят ничего менять.

Что касается стоимости комнаты в коммуналке, в Москве она может начинаться от полутора миллионов – все зависит от местоположения. Также на цену влияет состояние жилья: коммунальные квартиры, как правило, всегда требуют ремонта, поэтому при въезде жилье придется полностью обновить, заключила Перескокова.

Трудности и цели

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Риелтор Олег Свиридов в беседе с Москвой 24 упомянул, что некоторые коммунальные квартиры находятся в старинных доходных домах. Бывают и другие – советского периода, которые возвели, например, в 1960–1970-е годы.

"Из последнего, что было у меня в работе, это квартира на Мясницкой улице, рядом с метро "Чистые пруды". Там находится дореволюционный дом с классической коммунальной квартирой. Однако на нее не так легко найти покупателя. Нужно учитывать, что зачастую в старых домах невозможно реализовать какие-то технические и дизайнерские идеи, потому что внутри находятся перекрытия смешанного типа, проще говоря – деревянные. И трогать их нельзя", – рассказал эксперт.





Олег Свиридов риелтор При этом многие не понимают этого и говорят: "Да ничего страшного". Но когда начинают снимать внешнюю отделку, "копать" до основания, то становится ясно, из чего состоят стены или межэтажные перекрытия, которые важно оставить как есть.

Эксперт добавил, что, если важен дизайнерский ремонт, лучше купить большую квартиру в более современном доме, чем более просторное жилье с богатым прошлым.

При этом, по словам эксперта, стоимость коммуналок строится на сугубо индивидуальной оценке. Например, история дома тоже может сыграть немаловажную роль.

"Например, на ул. Большой Садовой, 10, находится знаменитый "Булгаковский дом", в каждой квартире которого сохранена история. Подобное жилье имеет спрос, потому что для некоторых любителей важна аутентичность, вид подъезда", – отметил Свиридов.

Однако, если цена будет сильно завышена, даже большую квартиру в центре, скорее всего, не продадут, добавил он.

В случае же аренды комнаты в коммуналке плюсом является цена, рассказал Москве 24 риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

"Снять такую комнату можно существенно дешевле. К примеру, аренда ближе к МКАД может составлять 25 тысяч рублей в месяц. Как правило, там "средний" или даже хороший ремонт, но места общего пользования оставляют желать лучшего", – поделился опытом эксперт.





Олег Бендриков риелтор и эксперт по недвижимости Ближе к центру Москвы цена может доходить до 50 тысяч рублей, в зависимости от состояния квартиры.

Специалист добавил, что в основном комнаты в коммуналках снимают студенты, у которых выбор жилья часто зависит от бюджета. Также это могут быть молодые одинокие люди, только устроившиеся на работу.

"При оформлении подписывается стандартный договор аренды. Единственное – там прописывается "комната", а не "квартира". Ко всему прочему в договоре может быть указано, что в этой квартире есть распорядок по уборке мест общего пользования", – предупредил риелтор.

Он добавил, что покупают комнаты в коммунальных квартирах нечасто. В основном это делают для прописки, заключил Бендриков.

