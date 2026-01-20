Форма поиска по сайту

20 января, 15:35

Мэр Москвы

Сергей Собянин одобрил три проекта комплексного развития территорий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве одобрили три проекта комплексного развития территорий (КРТ) для программы реновации. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, планируется построить порядка 209 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Общая площадь участков составляет 10,8 гектара. После их реорганизации новые квартиры получат около 4,5 тысячи горожан.

В частности, работы пройдут в районе Сокол по адресу улица Зорге, владение 19. Градостроительный потенциал участка – 43,29 тысячи "квадратов" недвижимости. Также специалисты сохранят объект культурного наследия регионального значения – Сторожевой дом станции "Серебряный бор" начала ХХ века.

В Солнцеве реорганизацию проведут по адресу улица Матросова, территория 1, а в Рязанском – улица Окская, владение 11. Градостроительный потенциал участков составляет 141,4 тысячи и 24,25 тысячи "квадратов" жилья соответственно.

Всего, отметил Собянин, одобрено и находится в стадии реализации 160 проектов КРТ суммарной площадью около 1,6 тысячи гектаров. Это даст столице свыше 31 миллиона "квадратов" недвижимости и откроет более 350 тысяч рабочих мест.

Ранее в городе одобрили пилотный проект КРТ жилой застройки в районе Черемушки. Участок находится по адресу улица Гарибальди, дом 17, корпуса 3 и 4. Указанные дома снесут, а их жители переедут в новые квартиры в этом же районе. На месте демонтированных зданий планируется возвести новый жилой комплекс площадью около 28,7 тысячи "квадратов".

Сергей Собянин рассказал о планах развития 20 площадок КРТ в Москве

