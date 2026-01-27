Форма поиска по сайту

27 января, 07:33

Общество

В Совфеде призвали дать четкое определение "готовых ответов" на домашние задания

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В законодательстве необходимо закрепить четкое определение того, что является "готовыми ответами" на домашние задания, чтобы под запрет на их распространение не подпали добросовестные образовательные ресурсы. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.

По его словам, от ясности этих критериев будет зависеть не только эффективность предложенной инициативы Минпросвещения, но и уровень доверия к ней со стороны общественности и педагогического сообщества.

"Важно, чтобы ограничения не затронули добросовестные онлайн-платформы и преподавателей, которые используют цифровые ресурсы для разъяснения материала и подготовки школьников", – подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Вместе с тем сенатор сделал акцент на том, что данный законопроект вполне оправдан, поскольку направлен на повышение качества образования и стимулирование самостоятельности учащихся.

По мнению Мурога, в условиях, когда в интернете легко найти ответы на любые вопросы, учебный процесс зачастую теряет свою суть. Новые меры же могут вернуть образованию его основную задачу – развитие у школьников навыков критического мышления, анализа и самостоятельного поиска решений.

Законопроект о запрете сайтов с готовыми домашними заданиями подготовило Минпросвещения. Как считают в ведомстве, свободный доступ к контрольным материалам и решениям способствует росту числа списывающих.

Однако первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на фоне данных заявлений отметил, что инициатива по досудебной блокировке сайтов с "решебниками" является чрезмерной. По его словам, нужно разгружать школьную программу и делать так, чтобы подготовка к экзаменам не вызывала желание зубрить или списывать.

Рособрнадзор предложил запретить распространение материалов ЕГЭ и ОГЭ

Читайте также


образованиеобщество

