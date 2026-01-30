Депутат Слуцкий: слова Гутерриша о Донбассе подрывают основы ООН

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу подрывает основы всемирной организации и ее устава. Об этом заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее Гутерриш заявил, что право народов на самоопределение якобы неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Секретариат ООН считает принцип территориальной целостности более превалирующим в подобных ситуациях.

"Устав ООН – не меню для выбора. Его главный постулат гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения. И в праве на самоопределение, в том числе! Избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека организации подрывают ее же основы", – написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Депутат назвал крайне опасным прецедентом сегрегацию по принципу "исключительности", выразив надежду, что в руководстве ООН осознают возможные последствия.

В свою очередь, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов отметил, что слова Гутерриша доказывают необходимость реформы ООН.

"На эту тему ведется много споров, но для меня очевидно главное – прежде всего ООН нужно избавлять от двойных стандартов и концепции "международного порядка, основанного на правилах", – цитирует Миронова ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "околесицей" и оскорблением слова президента Финляндии Александра Стубба, обвинившего министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в оскорбительном сравнении Крыма и России с США и Гренландией.

Захарова пояснила, что Стубб в интервью агентству Bloomberg процитировал якобы слова Лаврова о том, что "для США Гренландия – это то же самое, что для России Крым". Дипломат привела прямые цитаты из выступления главы МИД России, подчеркнув, что Лавров говорил совершенно о другом.