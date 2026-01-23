Форма поиска по сайту

23 января, 18:57

Политика

Захарова назвала заявления Стубба о Гренландии и Крыме околесицей

Фото: mid.ru

Слова президента Финляндии Александра Стубба, обвинившего министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в оскорбительном сравнении Крыма и России с США и Гренландией, являются "околесицей" и оскорблением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Иногда, а в последнее время – все чаще, оскорбление – это слушать Стубба и околесицу, которую он несет. Мы к ней уже даже привыкли", – написала она.

Захарова пояснила, что Стубб в интервью агентству Bloomberg процитировал якобы слова Лаврова о том, что "для США Гренландия – это то же самое, что для России Крым". Дипломат привела прямые цитаты из выступления главы МИД России, подчеркнув, что Лавров говорил совершенно о другом.

По ее словам, министр в очередной раз указал, что Запад окончательно запутался в собственных двойных стандартах, и это касается как министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, так и Стубба, генсека НАТО Марка Рютте и всех тех, кто либо уже не понимает услышанного, либо сознательно упрощает и злонамеренно вводит в заблуждение свою аудиторию.

Ранее Захарова оценила идею Стубба сходить в сауну с американским коллегой Дональдом Трампом для обсуждения статуса Гренландии. По ее словам, это даже не гастроли театра абсурда, а "международный театральный фестиваль абсурдистики".

