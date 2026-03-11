Московские врачи спасли 11-летнего ребенка, который напоролся на штырь

Фото: телеграм-канал "Клиника доктора Рошаля"

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – клиники доктора Рошаля спасли 11-летнего ребенка, который напоролся на штырь. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Выяснилось, что подросток захотел перелезть через школьный забор, но напоролся на острый наконечник одного из прутьев. Спасатели перекусили прут арматурными ножницами и доставили ребенка в медучреждение с куском металлической изгороди в бедре.

Врачи определили, что объект не задел жизненно важных сосудов или нервов. Он прошел через подкожно-жировую клетчатку и частично через мышцы. Однако сложность заключалась в том, что штырь был покрыт несколькими слоями краски, которая во время извлечения прута крошились и отслаивалась.

В результате медики приняли решение промыть и прочистить рану, чтобы избавиться от крошек краски и ржавчины. В противном случае, как заявил заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский, эти частицы в открытой ране могли привести к серьезным осложнениям.

В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Ранее московские хирурги спасли руку подростку после столкновения со стеклянной дверью. По данным столичного Депздрава, у мальчика выявили разрыв сухожилия и травму срединного нерва. Помощь ему оказали сразу по месту жительства, однако потом заживающая рана превратилась в грубый тянущий рубец.

В результате ребенок лишился чувствительности в пальцах. Семья пострадавшего обратилась в Морозовскую больницу. Медики обнаружили неврому – патологическое разрастание нервной ткани, блокирующее импульсы. Подростку сделали операцию. Сейчас он проходит курс реабилитации.

