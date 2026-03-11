Житель Краснодарского края устраивал дома незаконные религиозные собрания

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

В Краснодарском крае 42-летний мужчина оштрафован за организацию религиозных собраний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина проводил у себя дома религиозные собрания и читал проповеди людям. При этом разрешения на организацию данных мероприятий он не получил.

В результате правоохранители пресекли деятельность жителя Абинского района в тот момент, когда он проводил очередное собрание. В отношении злоумышленника был составлен административный протокол о нарушении закона о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.

Ранее в Омске осудили трех местных жителей, которые принимали участие в запрещенной экстремистской организации "Союз славянских сил Руси". Правоохранители выяснили, что фигуранты склоняли и вербовали людей вступить в данную организацию, в том числе распространяли агитационные материалы и рекламные ролики в Сети.

В результате двое злоумышленников были приговорены к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима за организацию деятельности экстремистской организации, а третий был признан виновным в участии и получил принудительные работы на 10 месяцев с удержанием в доход государства 15% зарплаты.

