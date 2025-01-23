Трех жителей Омска осудили за участие в деятельности экстремистской организации

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В Омске прошел суд над тремя местными жителями, которых осудили за участие в запрещенной экстремистской организации "Союз славянских сил Руси", пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя областного управления ФСБ России Ирину Руснак.

Правоохранители выяснили, что фигуранты склоняли и вербовали людей в деятельность данной организации, а также распространяли агитационные материалы и рекламные ролики в Сети с призывами о вступлении в ее состав.

Как пояснила Руснак, их целью было восстановление и возрождение Советского Союза, РСФСР и территорий Омской области.

В результате Первомайский районный суд Омска приговорил двух из них за организацию деятельности экстремистской организации к одному году и двум месяцам колонии общего режима, третий же был признан виновным в участии и получил принудительные работы на десять месяцев с удержанием в доход государства 15% зарплаты.

Кроме того, всех осужденных лишили права руководить и участвовать в общественных объединениях на сроки от двух до трех лет.

Ранее в Красноярском крае были задержаны семеро человек по подозрению в участии в нежелательной организации в РФ "Аллатра". Они осуществляли руководство и организовывали деятельность красноярского структурного подразделения псевдорелигиозного движения, основанного на Украине.

В частности, фигуранты размещали в закрытом чате одного из мессенджеров различную информацию о деятельности организации, привлекали в сообщество новых участников, соблюдая меры конспирации, а также регулярно организовывали встречи и собрания.