Семь человек задержаны под Красноярском за участие в запрещенной украинской организации

Фото: телеграм-канал "Следком"

Правоохранительные органы задержали под Красноярском семерых человек по подозрению в участии в нежелательной организации в РФ "Аллатра", передает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи выяснили, что задержанные осуществляли руководство и организовывали деятельность красноярского структурного подразделения псевдорелигиозного движения, основанного на Украине. Они размещали в закрытом чате одного из мессенджеров различную информацию о деятельности организации, привлекали в сообщество новых участников, соблюдая меры конспирации, а также регулярно организовывали встречи и собрания.

К данному моменту правоохранители уже провели обыски по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли предметы и литературу, имеющие значение для расследования уголовного дела. На основании вышеперечисленного сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В июне 2024 года житель подмосковного Солнечногорска подпал под уголовное дело по подозрению в сборе средств для "Аллатры". Он с августа 2023 по февраль 2024 года собрал не менее 17 миллионов рублей, которые пошли на деятельность движения, при этом 620 тысяч рублей из этой суммы он потратил на агитационный материл.

Уточняется, что подозреваемый заключил договор с типографией за печать агитационного издания газеты тиражом более 160 тысяч экземпляров, которую он распространял на территории РФ.