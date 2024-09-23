Подозреваемые в распространении экстремистских идей через WhatsАрр задержаны в КБР

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Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) 15 человек, которые подозреваются в распространении радикальной исламистской идеологии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Резуан Кангезов и 14 его соучастников были задержаны в селе Исламей Баксанского района республики. По данным спецслужб, распространяемая ими идеология была основана на отрицании традиционных норм ислама и российских законов. Кроме того, правоохранители считают задержанных причастными к совершению насильственных акций на основании религиозной ненависти.

Сотрудники органов также выяснили, что участники экстремистского сообщества координировали свои действия через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России и признана экстремистской).

Главное следственное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило в отношении задержанных уголовное дело. Так, Кангезов проходит подозреваемым по статье о создании экстремистского сообщества, а его соучастники стали фигурантами дела об участии в нем, отметила пресс-служба СК РФ.

Следователи полагают, что сообщество было создано Кангезовым в 2023 году. В соответствии с его поручениями члены сообщества применяли физическое насилие и психологически воздействовали на людей, поведение которых не отвечало их радикальной идеологии.

К настоящему моменту правоохранители при поддержке Росгвардии провели обыски по местам жительства фигурантов дела. Там они обнаружили и изъяли запрещенную религиозную литературу. Следователи продолжают работать над сбором доказательств причастности задержанных к вменяемым им преступлениям.

Ранее в Татарстане была раскрыта женская ячейка запрещенной в России международной террористической организации. Спецслужбы установили, что ее участницы распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания так называемого Всемирного исламского халифата. С применением мер конспирации они занимались вербовкой россиян.